Bieszczady. Minuty dzieliły go od śmierci. Mieszkaniec gminy Czarna został trzykrotnie użądlony przez szerszenie podczas pracy w lesie WZ

Szerszenie często zakładają gniazda w pobliżu ludzi. Wojtek Zatwarnicki

- W obawie o swoje życie natychmiast zadzwoniłem po pomoc medyczną. Z lasu postanowiłem wyjechać samochodem w kierunku domu, aby ułatwić ratownikom udzielenie pomocy. To trudno dostępny teren. Dzwoniłem również do rodziny z prośbą o przygotowanie wapna, choć szczerze mówiąc nie byłem pewien czy dojadę do domu. Nie czułem reki, w którą użądliły mnie owady, robiło mi się słabo – tak o zdarzeniu opowiada ofiara ataku, pragnąca zachować anonimowość.