Bieszczady Niezwykłe - Połonina Wetlińska. Warto się wybrać na wycieczkę z Jasła

Grupa pod przewodnictwem Józefa Kaczora wyjedzie z Jasła, sprzed budynku JDK 21 sierpnia o godz. 6. Planowany powrót w to samo miejsce około godziny 21.

W Bieszczadach turyści przejdą szlakiem prowadzącym z Przełęczy Wyżniej przez Połoninę Wetlińską, Osadzki Wierch, Przełęcz Orłowicza, Smerek i Kalnicę. Wędrówka potrwa około 5,5 godziny – informują organizatorzy.

- Bieszczady to niezwykłe miejsce, urzekające dziką przyrodą, malowniczymi, zapierającymi dech w piersiach widokami i bogatą historią. Jest to jedyny rejon w Polsce, gdzie rozciągają się połoniny, czyli łąki wysokogórskie, porośnięte roślinnością alpejską. Przełęcz Wyżnia (872 m n.p.m.) zwana również Przełęczą Wyżną oraz Przełączą nad Berehami, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Bieszczadach. Oddziela pasmo Połoniny Wetlińskiej od Działu. Prowadzi przez nią droga z Wetliny do Górnych Brzegów (Berehów) – zachęca do wycieczki w Bieszczady, Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury.