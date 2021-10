Bieszczady przyjeżdżają do Rzeszowa. Zapraszamy na V Dzień Bieszczadzki

W Rzeszowie czekają nas występy zespołów bieszczadzkich i z całego Podkarpacia, spotkania z poetami, artystami (rękodzieło, malarstwo, fotografia, rzeźba, pisanie ikon, produkty regionalne). Będzie to znakomita okazja do promocji i poznania szeroko pojętej kultury bieszczadzkiej.

- Jestem przekonany, że to szczególne spotkanie sympatyków Bieszczad, piosenki turystycznej, poezji i sztuki cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia. Wierzę, że zaplanowane atrakcje, koncerty, wystawy i warsztaty zachęcą wielu sympatyków gór do odwiedzenia Rzeszowa i udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Życzę Państwu udanej realizacji podjętego przedsięwzięcia – napisał do organizatorów Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.