Biurowiec przy rondzie Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie powstanie na pewno. Ale niekoniecznie będzie tak wyglądał

Projekt nowoczesnego biurowca wykonało biuro MWM Architekci i ma on stanąć w miejscu obecnego, starego budynku, który stoi między rondem Żołnierzy Wyklętych a przystankiem autobusowym. Sześciokondygnacyjna konstrukcja miała mieć ok. 7 tys. m kw., a jej bryła miała nawiązywać do XIX-wiecznych kamienic. Ponad rok temu inwestor chciał, aby budowa biurowca ruszyła jeszcze w 2020 roku. To się jednak nie udało.

- Budynek cały czas jest w planach inwestycyjnych, natomiast co do ostatecznego kształtu i terminu jego realizacji, nie jestem w stanie zająć stanowiska. Bardzo dużo się zmieniło przez ostatnie 1,5 roku, przez pandemię i przez to, co dzieje się na rynku materiałowym. To wymusza na nas sporą dozę wstrzemięźliwości co do finalnej decyzji - mówi nam Wojciech Majkut z firmy Lemax, inwestor biurowca.