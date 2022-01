Błędne pytania na egzaminach na prawo jazdy. W podkarpackich WORD-ach problemy jedynie w Tarnobrzegu

W poniedziałek, 24 stycznia, systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zostały uzupełnione o 41 nowych pytań do teoretycznej części egzaminów państwowych na prawo jazdy. Pytania zostały przygotowane przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, a następnie przekazano je do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wytwórnia odpowiada za system egzaminacyjny we wszystkich WORD-ach w Polsce.

Około godz. 12 tego samego dnia osiem spośród nowych pytań zostało wycofanych z systemu ze względu na zawarty w nich błąd.