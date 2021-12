Blisko 30 tys. osób na Podkarpaciu odbywa kwarantannę. Gdzie jest ich najwięcej? Sprawdź, jak sytuacja wygląda w poszczególnych powiatach

Kwarantanna to bardzo ważny element walki z pandemią koronawirusa. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, standardowy okres kwarantanny to 10 dni, jednak może on zostać wydłużony, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika.

Kwarantanna trwa od wystawienia przez lekarza skierowania na badanie COVID do czasu uzyskania wyniku ujemnego. Kto podlega kwarantannie?