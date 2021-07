Blisko, coraz bliżej mecz żużlowy Północ - Południa w Krośnie. Wiemy, kto trenerem Północy. W czwartek poznamy nazwisko trenera Południa

Popularny „Skóra” jeździł na żużlu przez 21 lat. Jest wychowankiem Unii Leszno, ale ligowe punkty zdobywał także dla Włókniarza Częstochowa, Kolejarza Rawicz, Startu Gniezno, PSŻ Poznań, Wybrzeża Gdańsk oraz Ostrovii. Z dobrej strony pokazywał się także na torach angielskich, szwedzkich czy niemieckich. W 2008 roku odniósł największy sukces indywidualny, zostając Mistrzem Polski. Później z powodzeniem wziął się za trenerkę. Unię Leszno doprowadził do złota i srebra Drużynowych Mistrzostw Polski, później prowadził Falubaz Zielona Góra, a obecnie pracuje w Łodzi. Niedawno ogłosił powrót do ścigania, został powołany do reprezentacji Polski w żużlu na długim torze, razem ze Stanisławem Burzą i Marcinem Sekulą. Przede wszystkim skupia się jednak obecnie na pracy szkoleniowej.

– Z przyjemnością przyjąłem informację o nominacji na trenera Północy, to dla mnie duże wyróżnienie – powiedział Skórnicki. – Przede mną teraz trudny zadanie zestawienia składu na to spotkanie, ale jest przecież w kim wybierać. Drużyny Zdunek Wybrzeża Gdańsk, Aforti Startu Gniezno, Abramczyk Polonii Bydgoszcz oraz mojego Orła Łódź mają w składach wielu dobrych zawodników. Cel na ten mecz będzie jeden - odebrać wreszcie puchar za zwycięstwo ekipie Południa, która wygrywała w ostatnich dwóch latach – dodał szkoleniowiec.

Przypomnijmy, że składy drużyn na mecz Północ vs Południe będą siedmioosobowe (bez zawodników pod nr 8 i 16; będzie za to żużlowiec U-24) i zostaną oparte na zawodnikach klubów I ligi, podzielonych wedle klucza geograficznego. Ekipa Północy, jak wspomniał trener Skórnicki, składać się będzie z żużlowców klubów z Bydgoszczy, Gdańska, Gniezna i Łodzi. Z kolei Południe reprezentować będą zawodnicy drużyn z Ostrowa Wielkopolskiego, Rybnika, Tarnowa i gospodarzy - Krosna. Nazwisko trenera tego zespołu zostanie ogłoszone 15 lipca.