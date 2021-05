Bogata siatka wakacyjnych połączeń LOT z lotniska w Jasionce. Nowością jest Split w Chorwacji - od 27 czerwca

- Naszymi działaniami udowadniamy, że można nie tylko przywracać połączenia, ale też rozbudowywać siatkę połączeń - powiedział dziś w Jasionce Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. Wakacyjna oferta LOT-u z podrzeszowskiego lotniska zadowoli zarówno kochających polskie wybrzeże, jak i cieplejsze morza.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej na lotnisku w Jasionce poznaliśmy letnią siatkę połączeń narodowego przewoźnika, czyli LOT-u. - Chciałbym podkreślić, że LOT dostrzega potencjał naszego lotniska i regionu. Ta współpraca układa się naprawdę bardzo dobrze - zaznaczył Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. - Jej efektem jest bardzo bogata oferta wakacyjna adresowana do mieszkańcow Rzeszowa, województwa podkarpackiego, ale także w dużej części do mieszkańców sąsiednich regionów. Prezes zwracał uwagę, że swoimi działaniami, w niełatwym dla całej branży lotniczej pandemicznym czasie, sprawili, że część rejsów zostanie przywróconych, ale mają też nowości. Gdańsk, Szczecin, Bułgaria i Stany Zjednoczone I tak, od 19 czerwca (wtorek, sobota), będziemy latać z Rzeszowa do Gdańska. Jeszcze wcześniej, bo już od 14 czerwca (poniedziałek, piątek) - do Szczecina. To kierunki, których oczekiwali mieszkańcy chcący spędzić wakacje, czy weekend nad polskim morzem. Oba cieszyły się duża popularnością w zeszłym roku.

To nie koniec, od 7 czerwca wracają loty do Stanów Zjednoczonych, do Newark.

- To połączenie jest niezwykle istotne dla naszego regionu - podkreślał prezes Hamryszczak. Loty będą w poniedziałki, o godz. 17.40. Od 23 czerwca (środa, godz. 18) polecimy do Burgas w Bułgarii. W centrum tego miasta znajduje się park z pomnikiem Adama Mickiewicza. Na wakacje do Bułgarii lub Chorwacji 19 czerwca wracają loty do Zadaru w Chorwacji. - Do przepięknej, wręcz bajkowej miejscowości z bogatą historią - podkreślał Adam Hamryszczak. - Często Zadar nazywany jest przez mieszkańców Chorwacji małym Rzymem. Mówi się, że są tu najpiękniejsze zachody słońca i mogę to potwierdzić, bo przekonałem się o tym w zeszłym roku.

I nowość, od 27 czerwca (niedziela) ruszą rejsy do Splitu, niezwykle atrakcyjnej turystycznie miejscowości, także pod kątem żeglarskim. Split to miasto partnerskie Rzeszowa. Jest położony w Dalmacji, nad Morzem Adriatyckim, na niewielkim półwyspie. Działa tu terminal promowy obsługujący rejsy między innymi do Rijeki, Dubrownika, na pobliskie wyspy (Brač, Hvar, Vis, Čiovo, Korčula, Lastovo), do Ankony, Pescary, Wenecji we Włoszech.

- Ten kierunek był długo wyczekiwany - przyznaje prezes portu Rzeszów - Jasionka. - Może to być także bardzo ciekawa baza wypadowa na okoliczne wyspy, jak Brać, czy Hvar - podpowiada. Paweł Włodarczyk, konsul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie mówił, że nowe połączenie otwiera kolejną bramkę do współpracy międzynarodowej, polsko - chorwackiej, do poznania się. - Przecież Polacy i Chorwaci mają wspólne korzenie, religię, podobną drogę do wolności. Szybkie skomunikowanie się z Zadarem i Splitem to także nowe możliwości dla biznesu podkarpackiego. Czy to będą usługi, handel, produkcja, czy też turystyka. Warto z tego skorzystać. Konsul zwrócił uwagę, że jesteśmy jedynym województwem w kraju, które potrafiło doprowadzić do takiej sytuacji, że zarówno marszałek może polecieć samolotem do Zadaru do swojego kolegi z Żupanii Zadarskiej (z którą współpracuje województwo), jak i prezydent Rzeszowa może polecieć do partnerskiego miasta - Splitu.

- Gratuluję zarządowi portu lotniczego w Jasionce skuteczności w odbudowie siatki połączeń mimo niezwykle trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej funkcjonuje od przeszło roku. Rozwój połączeń z Chorwacją ma dla naszego regionu nie tylko znaczenie turystyczne, ale również ważny wymiar gospodarczy. Warto podkreślić aktywną rolę narodowego przewoźnika, który coraz bardziej stawia na lotniska regionalne – mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego przy okazji żartując, że Split do świetny prezent na jego urodziny.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, zaproponowała zorganizowanie w Rzeszowie tygodnia promującego kulturę, tradycje kulinarne i ofertę turystyczną naszych partnerskich miast i regionów, zaczynając właśnie od Chorwacji. Bezpośrednie loty z Rzeszowa do Gdańska wykonywane będą dwa razy w tygodniu na samolotach Bombardier Q400 w okresie od 19 czerwca do 11 września we wtorki oraz soboty, zaś do Szczecina - od 14 czerwca do 10 września w piątki i poniedziałki. Loty do Zadaru realizowane będą raz w tygodniu, w soboty od 19 czerwca do 11 września. W okresie od czerwca do września transatlantyckie połączenie Rzeszów-Newark, obsługiwane będzie przez Boeingi 787 Dreamliner.