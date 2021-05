Bogata siatka wakacyjnych połączeń LOT z lotniska w Jasionce. Nowością od 27 czerwca jest Split w Chorwacji

- Naszymi działaniami udowadniamy, że można nie tylko przywracać połączenia, ale też rozbudowywać siatkę połączeń - powiedział dziś w Jasionce Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej na lotnisku w Jasionce poznaliśmy letnią siatkę połączeń narodowego przewoźnika, czyli LOT.

- Chciałbym podkreślić, że LOT dostrzega potencjał naszego lotniska i regionu. Ta współpraca układa się naprawdę bardzo dobrze - zaznaczył Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. - Jej efektem jest bardzo bogata oferta wakacyjna adresowana do mieszkańcow Rzeszowa, województwa podkarpackiego, ale także w dużej części do mieszkańców sąsiednich regionów. Zwracał uwagę, że swoimi działaniami, w niełatwym dla całej branży lotniczej pandemicznym czasie, sprawili, że część rejsów zostanie przywróconych, ale są też nowości. I ta, od 19 czerwca (wtorek, sobota) będziemy latać z Rzeszowa do Gdańska. Jeszcze wcześniej, bo już od 14 czerwca (poniedziałek, piątek) - do Szczecina. To kierunki, których oczekują mieszkańcy chcący spędzić wakacje, czy weekend nad polskim morzem. Obie destynacje cieszyły się duża popularnością w zeszłym roku.

To nie koniec, od 7 czerwca wracaja loty do Stanów Zjednoczonych, do Newark.

- To połaczenie jest niezwykle istotne dla naszego regionu - podkreślał prezes Hamryszczak.

Loty będą w poniedziałki, o godz. 17.40. Od 23 czerwca (środa, godz. 18) polecimy do Burgas w Bułgarii. W centrum tego miasta znajduje sie park z pomnikiem.Adama Mickiewicza. 19 czerwca wracają loty do Zadaru w Chorwacji. - Przepieknej, wręcz bajkowej miejscowości z bogatą historią - podkreślał Adam Hamryszczak. - Często Zadar nazywany jest przez mieszkańców Chorwacji małym Rzymem. Mówi się, że są tu najpiękniejsze zachody słońca i mogę to potwierdzić, bo przekonałem się o tym w zeszłym roku. I nowośc, od 27 czerwca (niedziela) ruszą rejsy do Splitu, niezwykle atrakcyjnej turystycznie miejscowości, także pod kątem żeglarskim. Split to miasto partnerskie Rzeszowa.

- Ten kierunek był długo wyczekiwany - przyznaje prezes portu Rzeszów - Jasionka. - Może to być bardzo ciekawa baza wypadowa na okoliczne wyspy, jak Brać, czy Hvar - podpowiadał.

Paweł Włodarczyk, konsul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie mówił, że nowe połaczenie otwiera kolejną bramkę do współpracy międzynarodowej, polsko - chorowackiej, do poznania się. - Przecież Polacy i Chorwaci mają współne korzenie, współną religie, podobną drogę do wolności. Szybkie skomunikowanie się z Zadarem i Splitem to także nowe możliwości dla biznesu podkarpackiego. Czy to będą usługi, handel, produkcja, czy też turystyka. Warto z tego skorzystać. Konsul zwrócił uwagę, że jesteśmy jedynym województwem w kraju, które potrafiło doprowadzić do takiej sytuacji, że zarówno pan marszałek może polecieć samolotem do Zadaru do swojego kolegi z Żupanii Zadarskiej (z którą współpracuje województwo), jak i prezydent Rzeszowa może polecieć do partnerskiego miasta - Splitu - Gratuluję zarządowi portu lotniczego w Jasionce skuteczności w odbudowie siatki połączeń mimo niezwykle trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej funkcjonuje od przeszło roku. Rozwój połączeń z Chorwacją ma dla naszego regionu nie tylko znaczenie turystyczne, ale również ważny wymiar gospodarczy. Warto podkreślić aktywną rolę narodowego przewoźnika, który coraz bardziej stawia na lotniska regionalne – mówił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, zaproponowała zorganizowanie w Rzeszowie tygodnia promującego kulturę, tradycje kulinarne i ofertę turystyczną naszych partnerskich miast i regionów, zaczynając właśnie od Chorwacji

Voucher turystyczny ważny przez dwa lata