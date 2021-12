Bójka w Hadlach Szklarskich. Biznesmen odgryzł radnemu fragment ucha!

Do scen niczym w słynnej walce Mike Tyson vs. Evander Holyfield doszło w miniony piątek po uroczystościach otwarcia kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Hadlach Szklarskich (gm. Jawornik Polski).

W przecięciu wstęgi brali udział lokalni notable oraz przedstawiciele wykonawcy. Po oficjalnych uroczystościach część gości przeniosła się do pobliskiej restauracji świętować ukończenie inwestycji wartej 18 mln zł.

Podczas tego nieformalnego spotkania doszło do kłótni. Radny gminy Jawornik Polski Adam H wyszedł na zewnątrz z przedstawicielem wykonawcy Maciejem Ch. Wtedy doszło do bójki, w wyniku której Adam H stracił fragment ucha. Na miejsce została wezwana policja i pogotowie.

- W piątek ok. 18 godziny dyżurny przeworskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące interwencji w Hadlach Szklarskich. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że podczas spotkania okolicznościowego pomiędzy dwoma uczestnikami doszło do bójki – informuje Justyna Urban z przeworskiej policji. - 39-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala. Drugi z mężczyzn, 41-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, oddalił się przed przyjazdem policji. Został przesłuchany w tej sprawie następnego dnia przez policję w Rzeszowie – dodaje.