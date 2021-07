Bojko Trial w Bieszczadach. Zobaczcie zdjęcia z biegów po bieszczadzkich lasach

Rywalizacja odbywa się na czterech trasach o długości od 12 do 90 kilometrów. W przeważającej części biegną one drogami leśnymi i bieszczadzkimi bezdrożami przez tereny Powiatu Bieszczadzkiego. Organizatorem zawodów jest Fundacja Na Ratunek z Chełmca.

Bojko Trial wchodzi w cykl biegów pod nazwą Tour de Zbój. W tym roku z powodu obostrzeń związanych z Covid – 19 wszystkie etapy przeprowadzane są w Polsce. We wcześniejszych edycjach biegano również na Słowacji i Ukrainie. Impreza potrwa do niedzieli, na którą zaplanowano Międzynarodowy Festiwal Biegowy „Karpacka Przygoda” skierowany głównie do dzieci i młodzieży.