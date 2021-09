Bon turystyczny. Gdzie Polacy zostawili najwięcej pieniędzy? Na szczycie listy Energylandia z kwotą 69 mln złotych [LISTA MIEJSC] OPRAC.: Łukasz Solski

Bon turystyczny jest ważny do końca marca 2022 roku. W całym kraju z bonów może skorzystać ponad 4 mln osób, do tej pory aktywowano blisko 3 mln. Na Podkarpaciu uprawnionych jest ponad 227 tys. osób, z czego aktywowano dotychczas ponad 155 tys., a całkowicie wykorzystano ponad 56 tys. Polacy po lockdownie mocno zatęsknili za podróżowaniem. Impulsem do wyjazdów była także chęć skorzystania z bonu turystycznego. Wielcy przedsiębiorcy prześcigali się, by ściągnąć do siebie turystów.