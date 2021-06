Boże Ciało 2021 w katedrze w Przemyślu. Procesja wokół bazyliki archikatedralnej [ZDJĘCIA] Łukasz Solski

Boże Ciało to uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W tym roku to 3 czerwca. Boże Ciało to święto nakazane. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Zobaczcie zdjęcia z katedry w Przemyślu!