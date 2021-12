Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 1.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Łęki Górne - budynki od numeru 21 do 62 oraz od 201 do 241 oraz ich okolice.

7.01 od godz. 8:00 do 14:00

Łęki Górne, okolice budynku numer 58 oraz od numeru 201 do 218

7.01 od godz. 8:00 do 9:30

Łęki Górne, okolice budynku numer 58 oraz od numeru 201 do 218

7.01 od godz. 13:00 do 15:00

powiat stalowowolski

Zdziechowice Drugie

5.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat jarosławski

Jarosław, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Kamienna, ul. Łazy Kostkowskie, ul. Żwirowa

4.01 od godz. 6:00 do 14:00

Szówsko

7.01 od godz. 9:00 do 15:00