Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 14.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Paszczyna - od autostrady do sklepu Lewiatan, budynki przy drodze na cmentarz.

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

Podlesie Machowskie - przysiółek Węgielnica.

17.08 od godz. 8:00 do 12:00

Jaworze Dolne - kierunek Leśniczówka.

17.08 od godz. 8:00 do 14:00

Nagawczyna - od budynku numer 183A do 185, Dębica - ul. Budzisz od budynku numer 61 do 73B.

18.08 od godz. 8:00 do 14:00

Słupie

16.08 od godz. 8:00 do 11:00

powiat krośnieński

Iwonicz-Zdrój, ul. Zdrojowa, ul. Wschodnia, ul. Szkolna, Iwonicz, ul. Długa

16.08 od godz. 8:30 do 11:00

Iwonicz, ul. Długa, ul. Zadwór

16.08 od godz. 11:00 do 14:00

Łężany, Targowiska, Krosno, ul. Polna, ul. gen. Władysława Sikorskiego

18.08 od godz. 8:00 do 12:00