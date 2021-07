Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 16.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Zwiernik przysiółek Budyń Drugi, Czerwonka

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Zasów początek wsi od Róży

16.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bobrowa Wola oraz Pustków - przysiółek Korzeniówek.

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

Dębica - ul. Kawęczyńska od numeru 43 do 128, Klonowa od numeru 12 do 18, Lwowska numer 50, Jaśminowa numer 7.

19.07 od godz. 8:00 do 14:00

Chotowa - w rejonie skrzyzowania dróg w kierunku Głowaczowej i Przyborowia.

19.07 od godz. 8:00 do 14:00

Smarżowa Kopaliny.

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

Dębica - ul. Gawrzyłowska numer 69 oraz odcinek drogi za Obwodnicą, ul. Wielopolska przedłużenie ulicy Gawrzyłowskiej okolice starego Kółka Rolniczego.

20.07 od godz. 8:00 do 14:00