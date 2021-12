Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 16.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (16.12 11:18) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

Dębica - ul. Gawrzyłowska przy obwodnicy, ul. Wiejska w pobliżu kurników oraz Firma Transkop TRDK2166.

16.12 od godz. 8:00 do 18:00

Paszczyna - okolice sklepu ABC, okolice sklepu Jubilatka oraz wzdłuż drogi od skrzyżowania w kierunku wysypiska śmieci.

16.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat rzeszowski

Tajęcina

16.12 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kolbuszowski

Majdan Królewski

16.12 od godz. 8:00 do 12:00

powiat przemyski

Medyka

16.12 od godz. 10:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Zdrojowa w kierunku Bacówki.

16.12 od godz. 17:00 do 19:00

Dębica - ul. Kosynierów Racławickich od ronda do skrzyżowania z ulicą Rzeczną, ul. Kościuszki od ronda w kierunku Ratusza Miejskiego, ul. Kościuszki w kierunku firmy Ikar, aleja Jana Pawła II od ronda do ulicy 3 Maja oraz ul. 3 Maja, budynek 18, 20.

17.12 od godz. 8:00 do 16:00