Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 17.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (17.05 11:05) nie ma prądu w podkarpackim?

ZDZIARZEC FERMA DROBIU. 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Brzeźnica ul. Kryształowa i Zaborowie Brzeźnica Gminny Zakład Komunalny Brzeźnica Zakład Kosiński 17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Czarna ulica Krakowska, Leśna, Polna, Nadleśnictwo Dębica, Hydrofornia w Czarnej.

20.05 od godz. 8:00 do 17:00

Łęki Dolne - przysiółek Wierzchowina.

20.05 od godz. 9:00 do 13:00

Łęki Dolne przysiółek Wierzchowina

20.05 od godz. 9:00 do 13:00

Bobrowa - okolice dawnego gospodarstwa rolnego Igloopolu.

21.05 od godz. 8:00 do 12:00

Żdżary, budynki mieszkalne od numeru 39 do 45A oraz od numeru 83 do 110A. Leśniczówka oraz Stacja Świerczek Żdżary (Tartak).

22.05 od godz. 8:00 do 17:00