Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 17.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Dębica - ul. Kosynierów Racławickich od ronda do skrzyżowania z ulicą Rzeczną, ul. Kościuszki od ronda w kierunku Ratusza Miejskiego, ul. Kościuszki w kierunku firmy Ikar, aleja Jana Pawła II od ronda do ulicy 3 Maja oraz ul. 3 Maja, budynek 18, 20.

17.12 od godz. 8:00 do 16:00

Zagórze - Przygórze.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00

Straszęcin - Merkury Market, budynek usługowy Straszęcin 296, budynek usługowy Straszęcin dz. nr 696/70.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00

Brzostek - ul. Szkotnia, Stara Droga oraz Marbet Brzostek SBW TRDK2012 oraz Radzik TRDK2013.

21.12 od godz. 8:00 do 15:00