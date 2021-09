Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 22.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Paszczyna - wysypisko śmieci, stacja paliw Orlen na MOP Paszczyna, Brzeźnica - ul. Strażacka, Słoneczna, okolice Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania.

22.09 od godz. 8:00 do 14:00

Jaworze Dolne - Ośrodek Wypoczynkowy TRDK2030.

22.09 od godz. 9:00 do 14:00

Dębica - ul. Rzeszowska okolice numerów od 128 do 192 oraz Nadleśnictwo, Nagawczyna - okolice numerów od 237 do 247.

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kamienica Dolna - od strony Jaworza Górnego, Łaziska.

27.09 od godz. 8:00 do 12:00

Lipiny - przysiółek Rędziny.

27.09 od godz. 8:00 do 14:00

Siedliska-Bogusz - od strony Gorzejowej.

27.09 od godz. 12:30 do 14:30

Bukowa - Budy.

28.09 od godz. 8:00 do 16:00

powiat mielecki

Wola Wadowska - koniec wsi od strony Wampierzowa.

22.09 od godz. 8:00 do 15:00