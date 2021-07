Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 24.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Pilzno - ul. Staszica.

27.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kędzierz - okolice domów od numeru 92 do 96 i numer 200 oraz Dębica - ul. Świętosława okolice domów od numeru 258 do 262B.

28.07 od godz. 8:00 do 14:00

Jodłowa - Biedoszyce.

29.07 od godz. 8:00 do 13:00

Lipiny - okolice szkoły i klasztoru.

29.07 od godz. 8:00 do 14:00

Machowa - okolice domów od numeru 9 A do numeru 20, Pogórska Wola - okolice domów od numeru 42 do numeru 51.

30.07 od godz. 8:00 do 13:00

Zawada - okolice osiedla wzdłuż rzeczki za gospodarstwem.

30.07 od godz. 8:00 do 12:00

Słupie

27.07 od godz. 8:00 do 11:00