Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 30.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (30.07 10:07) nie ma prądu w podkarpackim?

powiat dębicki

Zawada - okolice osiedla wzdłuż rzeczki za gospodarstwem.

30.07 od godz. 8:00 do 12:00

Machowa - okolice domów od numeru 9 A do numeru 20, Pogórska Wola - okolice domów od numeru 42 do numeru 51.

30.07 od godz. 8:00 do 13:00

Zawierzbie Żyraków

30.07 od godz. 9:19 do 11:30

powiat strzyżowski

Bonarówka

30.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat krośnieński

Szczepańcowa, ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Miodowa, ul. Lipowa, ul. Jarzębinowa, Świerzowa Polska, ul. Szczepana

30.07 od godz. 8:00 do 13:00

Iskrzynia, ul. Morawska, ul. Ogrodowa, ul. Podkarpacka, ul. Słoneczna

30.07 od godz. 8:00 do 11:00

Trzciana

30.07 od godz. 7:00 do 17:00