Brak prądu w podkarpackim. Sprawdź gdzie 7.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Łęki Górne - budynki od numeru 21 do 62 oraz od 201 do 241 oraz ich okolice.

7.01 od godz. 8:00 do 14:00

Łęki Górne, okolice budynku numer 58 oraz od numeru 201 do 218

7.01 od godz. 8:00 do 9:30

Łęki Górne, okolice budynku numer 58 oraz od numeru 201 do 218

7.01 od godz. 13:00 do 15:00

Strzegocice - od poczty w kierunku Słotowej.

10.01 od godz. 8:00 do 10:00

Paszczyna - od autostrady do budynku numer 120.

10.01 od godz. 8:00 do 13:00

Dębica - ulica 3 Maja 5, Wymiennikownia węzeł cieplny WT-2.

11.01 od godz. 8:00 do 10:00

Jawornik oraz Czarna - ul. Krakowska, Osiedle Las.

13.01 od godz. 8:00 do 15:00