Bramkarz - ekspert Rafał Gikiewicz przed meczem Hiszpania - Polska: Pieniądze nie grają, nazwiska nie grają, tylko musimy być zespołem

Jak patrzysz na Polskę po tym meczu ze Słowacją, jesteśmy w stanie Hiszpanom zagrozić? Na pewno nie był to piorunujący start w naszym wykonaniu. Taka chłodna kalkulacja wskazywała, że powinniśmy Słowaków ograć. Mam dwóch kolegów, jeden ze mną grał w klubie i oni słyszeli, że Polacy ich lekceważą. Ale też trzeba powiedzieć, że oni też podchodzi do tego meczu tak jak my, że grają z potencjalnie najsłabszym dla nich zespołem w tej grupie i wiedzieli, że jak wygrają, to ten awans im się przybliża. Zaś nam się ten awans oddalił.

Kto najbardziej cię zawiódł z naszej kadry w tym pierwszym meczu?Zespół! Oglądam też inne spotkania i jak popatrzymy na przykład na Włochów, to tam jest jedność – są spójni od pierwszej do ostatniej minuty. Jak taki włoski smoking od butów po krawat czy muchę - wszystko tam gra. U nas po prostu zawiódł zespół - nie ma co mówić, że Lewandowski strzeli bramki, jak nie dostanie podań. Nie ma co mówić, że Szczęsny puścił bramkę, jak Bereszyński i Jóźwiak źle się zachowali to pada bramka. To jest sport drużynowy i zawiódł po prostu zespół.

Oceń proszę jako doświadczony bramkarz - można jakkolwiek winić Wojciecha Szczęsnego przy tej pierwszej bramce?Co kraj, to szkoła bramkarzy. Niemcy uczą, gdy zobaczymy Neuera czy Ter Stegena, żeby przy uderzeniach z takiego konta trochę wyżej na nogach stać i próbować odbić piłkę nogą, czyli blokiem obronić, Bo jednak to jest ogromny kąt i zawodnik może strzelić albo po krótkim rogu, albo zawinąć „rogala” jak Insignie w pierwszym meczu Włochów. Z mojej perspektywy, jakby przykładowo zainterweniował nogą, to wtedy nie odbija mu się od pleców i nie wpada do bramki. Teraz po fakcie to wiemy, ale ciężko jest też na boisku wiedzieć to przed tym, gdy ktoś oddaje strzał. Więc ja bym reagował nogę, bo jestem osiem lat w Niemczech i tak mnie tam szkolą. Wojtek zaś jest we Włoszech i czytałem, że podobno tak jest trenowany, że musi szybko się do tej piłki rzucić. A ponieważ był lekki rykoszet i mieliśmy trochę pecha to bramka wpadła.