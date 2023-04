Browar Leżajsk będzie działał co najmniej 2 miesiące dłużej Wojciech Tatara

Browar Leżajsk, będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, co najmniej do końca sierpnia. Termin zamknięcia browaru planowany na koniec czerwca został wydłużony o 2 miesiące. Heineken - holenderski właściciel browaru zmienił plany, co do jego zamknięcia ze względu na duże zainteresowanie kupnem zakładu.