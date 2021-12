Bruna Honorio uwielbia słodycze i zimę, a święta spędzi w Zakopanem

Developres kończy rok 2021 na pierwszym miejscu w tabeli Tauron Ligi. W trzynastu meczach rzeszowianki zanotowały 12 zwycięstw, żadnego z meczów nie kończyły bez punktów. Na dodatek w ostatnim spotkaniu tego roku pokonały Lokomotiw Kaliningrad. Było to ich trzecie zwycięstwo w Lidze Mistrzyń w trzecim meczu, dzięki czemu są liderkami grupy A. Najlepszą zawodniczką tego meczu wybrano brazylijską atakującą Brunę Honorio, która zanotowała znakomity występ, zdobywając w całym meczu 27 punktów. Brazylijka imponowała skutecznością, choć po drugiej stronie siatki były o wiele wyższe od niej przeciwniczki.

- Tak, jestem dumna z całej naszej drużyny z siebie. Ciężko pracujemy z dziewczynami na treningach, żeby potem w meczu wyglądało, to najlepiej. A takie zwycięstwa, jak to z Rosją, cieszą dodatkowo – mówi siatkarka. - Na pewno nie łatwo się gra przeciwko tak wysokim przeciwniczkom, tym bardziej że ja sama nie jestem za wysoka. Ale przez to bardziej się skupiam, jest też większa motywacja. Oczywiście myśli się o tym, że ten ich blok jest tak wysoki i jeszcze innych sprawach, ale takie mecze sprawiają, że jesteśmy potem jeszcze lepsze.