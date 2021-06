Brutalne zabójstwo w Słonnem koło Przemyśla. Dwójka oskarżonych 19-latków nieprawomocnie skazana na 25 lat więzienia [ZDJĘCIA]

Proces w tej sprawie w Sądzie Okręgowym w Przemyślu ruszył na początku września ubiegłego roku. Trwał nieco ponad 10 miesięcy. Oskarżeni to Dżesika N. i Sebastian K., obecnie 19-latkowie. W chwili zabójstwa 38-letniego Wojciecha P., pod koniec kwietnia 2019 r., oboje mieli zaledwie po 17 lat.

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu oskarżyła ich o zabójstwo dokonane ze szczególnym okrucieństwem. Dodatkowo na Dżesice N. ciąży zarzut znieważenia policjanta, do którego doszło krótko przed zabójstwem. W areszcie tymczasowym oboje oskarżeni byli badani przez biegłych psychiatrów i psychologów. Uznano, że Dżesika N. i Sebastain K. są poczytalni i mogą odpowiadać za to, co zrobili.