Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19 [ZDJĘCIA]

Most na rzece San ma długość ok. 400 m. Przeznaczony jest do bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu pojazdów w ciągu drogi ekspresowej S19 nad rzeką San, której szerokość koryta wynosi 110 – 120 m. Najdłuższe przęsło nurtowe o dł. 142 m budowane jest metodą nawisową i pod względem długości jest trzecim w Polsce (1. most w Grudziądzu w ciągu A1 - przęsło nurtowe - nawisowe długość 180 m, 2. most na POW w Warszawie - przęsło nurtowe - nawisowe długości 180 m, 3. most przez rz. San w ciągu S-19 - przęsło nurtowe (nawis) - 142 m).