Brzozowiec. Ford wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Dwie osoby trafiły do szpitala, w tym 3-letnie dziecko OPRAC.: Marcin Trzyna

KPP Sanok

Policjanci pracują na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w środę w miejscowości Brzozowiec (przysiółek wsi Czaszyn w gminie Zagórz). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca fordem straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu uderzając w drzewo. Dwie osoby trafiły do szpitala, w tym 3-letnie dziecko.