Budowa drogi Via Carpatia. Jak idzie w Polsce, a jak w innych krajach? Arkadiusz Rogowski

6 godzin i 40 minut – tyle czasu, według Google Maps, zajmie nam dzisiaj przejazd samochodem z Rzeszowa do Budapesztu. Podobny czas podróży popularna mapa wskazuje do Białegostoku. Ale każdy, kto wybrał się autem do stolicy Węgier czy stolicy Podlasia, doskonale wie, że w rzeczywistości podróż trwa prawie dwa razy dłużej. Sytuację diametralnie odmieni powstająca czteropasmowa droga ekspresowa S19, będąca częścią szlaku Via Carpatia z Litwy do Grecji.