Budowa łącznika Kopisto i Wierzbowej w Rzeszowie trwa za długo? Czytelnik: Wygląda, jakby pracowały tam trzy osoby

Prace nad łącznikiem al. Kopisto z ul. Wierzbową w Rzeszowie rozpoczęły się końcem 2020 roku. Miasto planowało jego budowę już lata temu. Nowa ulica ma upłynnić ruch na okolicznych drogach. Roboty są obecnie na zaawansowanym etapie, a termin ukończenia inwestycji to końcówka tego roku. Czy się uda?

- Z mojego okna rozpościera się widok na ten remontowany fragment ul. Podwisłocze, od skrzyżowania z al. Kopisto do ul. Cegielnianej. Od czerwca sytuacja wygląda tak, że droga jest cała rozkopana, nie dzieje się absolutnie nic, nie widać na palcu żadnych maszyn ani tym bardziej robotników. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, jakby na budowie pracowały 3 osoby, a ich harmonogram prac wyglądał mnie więcej tak: jeden dzień pracy, dwa tygodnie przerwy - opisał nam pan Piotr z Rzeszowa.

- Dla mieszkańców tej części miasta remont tego docinka to istna udręka: droga jest rozkopana i dziurawa co powoduje, że wszystko wokół pokryte jest warstwą pyłu unoszącego się nad rozkopaną drogą. Jako postronny obserwator nie mogę pojąć, dlaczego od czerwca nie można było położyć 150m asfaltu ( od Kopisto do cegielnianej) chociaż na jednej nitce drogi, tak samo jak nie mogę zrozumieć, dlaczego ułożenie 100m kostki brukowej chodnika trwa sześć miesięcy – mówi pan Piotr.