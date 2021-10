Budynek przy ulicy Metzgera w Jaśle może się zawalić. Trwa oczekiwanie na ekspertyzę. Fragment drogi krajowej nr 28 nadal zablokowany Waldemar Trawka

14.10.2021 - Ewakuacja bloku przy u. Metzgera w Jaśle GM

Jak informuje GDDKiA, zamknięcie ul. A. Metzgera w Jaśle (w obu kierunkach) od skrzyżowania z ul. 3 Maja do ronda z ul. Kościuszki, z powodu zagrożenia runięcia uszkodzonego budynku, zostaje przedłużone do czasu wydania decyzji przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ma to nastąpić najpóźniej do końca tego tygodnia.