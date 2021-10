Budżet obywatelski 2022 w Przemyślu. Część projektów nie została dopuszczona do głosowania, ich autorzy są oburzeni

Przedstawiciele kilku zarządów osiedli, których projekty nie przeszły weryfikacji, są oburzeni sytuacją. Twierdzą, że chodzi o sytuacje, gdy powodem odrzucenia był brak podpisów. Dodają, że w takich sytuacjach w poprzednich latach, wnioskodawcy byli proszeni przez urzędników, aby uzupełnili braki. W tym roku nie zostali oni poinformowani o konieczności uzupełnienia takich braków.

- Otrzymaliśmy 85 wniosków i były one rozpatrywane łącznie, bez podziału na osiedla. Za obsługę organizacyjno - techniczną dotyczącą budżetu obywatelskiego odpowiada prezydent miasta i podległe mu służby. To najpierw do nich, jak co roku, trafiły wnioski i to prezydent i jego służby są odpowiedzialne, aby na odpowiednim etapie zareagować i wyeliminować wszystkie uchybienia i błędy formalne - twierdzi Janusz Zapotocki, przew. komisji ds. budżetu obywatelskiego Rady Miejskiej w Przemyślu.