Budżet obywatelski 2022 w Przemyślu. Mieszkańcy zgłosili 85 pomysłów, część odrzucono

W tym roku do podziału na różne zadania budżetu obywatelskiego jest 2,1 mln złotych. Pomysły można było zgłaszać w trzech kategoriach. W grupie budowa i modernizacja infrastruktury ogólnomiejskiej pojawiło się 20 pomysłów, w grupie budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej - 32, a w kategorii działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym - 33.

Część z nich, podczas etapu weryfikacji formalnej, została z różnych przyczyn odrzucona.

- Zgodnie z harmonogramem poszczególnych działań związanych z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2022 od 22 września do 28 września jest czas na składanie odwołań do Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Przemyślu w przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania - informuje Urząd Miejski w Przemyślu.