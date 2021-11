Bulwary nad Sanem w Przemyślu. Jest szansa, że w przyszłym roku ruszy budowa ścieżki pieszo-rowerowej

O zagospodarowaniu bulwarów nad Sanem, w centrum Przemyśla, mówi się od dawna. Jeszcze 30 - 20 lat temu miejsca te wiosną i latem tętniły życiem, teraz są przeważnie pusty, tylko porośnięte rzadko koszoną trawą. W 2019 r. powstał zespół do spraw zagospodarowania bulwarów nad Sanem, który wypracował koncepcję zagospodarowania tego miejsca.

Podstawowym elementem zagospodarowania nabrzeży Sanu być trasa piesza i rowerowa. Przy niej powstałyby strefy rekreacyjne. To docelowy projekt.

Pod koniec października radni klubu Koalicji Obywatelskiej zwrócili się do prezydenta Przemyśla o zarezerwowanie w przyszłorocznym budżecie Przemyśla pieniędzy potrzebnych na wykonanie ścieżki pieszej, o długości ok. 1 km i szerokiej na 1,5 metra. Byłby to początek cyklu inwestycji związanych z zagospodarowaniem bulwarów Sanu.