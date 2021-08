Burmistrz Brzozowa: Zależy nam na zdrowiu naszych mieszkańców, na ich kondycji fizycznej i psychicznej

Trudno określić 1/3 w pełni zaszczepionych osób w naszej gminie liczbą imponującą, jak zresztą w całym naszym województwie. Według oficjalnych danych gmina Brzozów liczy 26708 mieszkańców, jednak część z nich przebywa za granicą. W związku, z czym procent ten jest bez wątpienia większy, ale na pewno nie na tyle zadowalający, by nic nie robić w tym kierunku. Widzieliśmy w szczycie epidemii wiele tragedii ludzkich, zamknięte szkoły i instytucje oraz skutki lockdownu na codzienne życie wszystkich rodzin, dlatego uważam, że jako samorząd naszym obowiązkiem wobec mieszkańców jest inicjowanie i włączanie się w każde akcje promujące i zachęcające do zaszczepienia się.

Od początku uruchomienia szczepień przeciwko Covid-19 gmina Brzozów prowadzi związane z tym działania promocyjne. Pierwsze w gminie punkty szczepień utworzył miejski SP ZOZ w Brzozowie oraz w Zmiennicy, Górkach i Humniskach. Widząc na początku spore zainteresowanie szczepieniami we współpracy z wojewodą podkarpackim i miejską przychodnią zdrowia oraz pomocą WOT-u uruchomiliśmy dodatkowy 5-stanowiskowy punkt zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Brzozowie. Informacje o w/w punktach były i są umieszczane na bieżąco na stronie Gminy Brzozów, portalach społecznościowych oraz w Wiadomościach Brzozowskich. Dodatkowo w lokalnych serwisach internetowych (strona Urzędu Miejskiego, Brzozow24.pl; radio Trendy; TVP 3 Rzeszów, Infopodkarpacie) promujemy szczepienie na terenie gminy. W ślad za utworzonymi punktami szczepień zorganizowaliśmy bezpłatny transport dla mieszkańców mających problemy komunikacyjne, z którego nadal korzystają mieszkańcy gminy, dzwoniąc do MOPS w Brzozowie. W akcje i promocję szczepień aktywnie włączyło się 9 jednostek OSP, które prowadzą akcję kolportażu ulotek na temat szczepień oraz pomagają mieszkańcom w dotarciu do punktów szczepień. Materiały informacyjne o szczepieniach są kolportowane podczas imprez gminnych, jak Dni Brzozowa, Zakończenie Wakacji czy podczas festynów i pikników w sołectwach gminy. Także sołtysi i proboszczowie parafii umieszczali na swoich stronach przekazane im przez urząd Miejski informacje dotyczące punktów szczepień w Gminie. Przed rozpoczęciem roku szkolnego będziemy zachęcać niezaszczepionych jeszcze nauczycieli i rodziców do poddania się szczepieniom.