Burmistrz Ustrzyk Dolnych walczy z wandalami i "śmieciarzami". Rozstawił fotopułapki w całym mieście i publikuje zdjęcia śmiecących

- Dzięki fotopułapkom udało się ograniczyć proceder nielegalnego wyrzucania śmieci a jednocześnie znaleźć kolejne miejsca, gdzie ten proceder częściowo się przeniósł. Są niestety jeszcze słabe punkty, takie jak np. cmentarze komunalne, gdzie do kontenerów powinny trafiać odpady typu znicze, stare wieńce, kwiaty itp. Niestety trafiają tam odpady turystów i mieszkańców. Szczególnie jest to widoczne podczas weekendów. I na eliminacji tego procederu w tej chwili się skupiamy - powiedział nam Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

O to, jaki efekt przyniosła akcja „fotopułapka”, zapytaliśmy bezpośrednio włodarza miasta.

- Długo nie trzeba było czekać. W kilka dni nasze fotopułapki utrwaliły wizerunki kilkunastu mieszkańców naszej gminy, którzy podrzucają odpady. W szczególności bulwersuje fakt, że znaczna część to przedsiębiorcy - pisał w mediach społecznościowych Bartosz Romowicz.

Problem śmiecenia w Ustrzykach Dolnych rozwiązany? Ciekawy pomysł burmistrza na "śmieciarzy"

- Propozycja jest prosta: przedsiębiorcy, którzy notorycznie podrzucają odpady do kontenerów ustawionych na Zielonym Rynku zgłaszają się do Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim i proponują rozwiązanie problemu. Urząd nie wszczyna postępowania administracyjnego w tej sprawie, a ja nie publikuję zdjęć z wizerunkiem osób podrzucających odpady. Zaznaczam, że dotyczy to przedsiębiorców a nie osób prywatnych, którym zdarzyło się zrobić coś takiego – mówi burmistrz Ustrzyk Dolnych.