Był to piekielny trudny pojedynek. Opinie po meczu siatkarzy Asseco Resovii ze Ślepskiem

Był to piekielnie trudny pojedynek dla naszej drużyny i zdobyte trzy punkty bardzo cieszą. Suwałki pierwszego seta rozgrały tak, że nie potrafiliśmy się do końca im przeciwstawić. Na szczęście w kolejnych setach graliśmy już naszą siatkówkę. Myślę, że był to dobry mecz i mógł się podobać