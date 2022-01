Były proboszcz i katecheta oskarżony o czyny o podłożu pedofilskim. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Krośnie

Chłopcy otrzymywali wiadomości o „zboczonych treściach”

Po rozmowie z uczniami i ich rodzicami sporządzona została notatka. Załączono do niej treści wiadomości, które miały być przesyłane uczniom z konta księdza (założonego pod innym imieniem i nazwiskiem). Dyrektor zdecydował też o zawieszeniu proboszcza w pracy nauczyciela.

Sprawa wyszła na jaw w październiku 2019 roku, kiedy to dyrektor szkoły podstawowej z terenu gm. Chorkówka złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez katechetę pracującego w szkole. Zrobił to po tym, jak otrzymał informację od jednej z nauczycielek. Rozmawiając z uczniami dowiedziała się, że ksiądz miał niewłaściwie zachowywać się wobec dwóch chłopców z szóstej klasy.

Według ustaleń prokuratury katecheta miał powiedzieć niektórym uczniom, by kontaktowali się z nim za pośrednictwem wskazanego konta. Jeden z chłopców przyznał, że otrzymywał wiadomości zawierające konkretne oczekiwania i propozycje dotyczące czynności seksualnych oraz ich rejestracji i przekazywania. Na jednej z lekcji religii ksiądz wezwał go do swojego biurka i wykonał w jego obecności nieprzyzwoity rysunek. Gdy uczeń zablokował konto, katecheta miał stać się wobec niego złośliwy. Matka chłopca przyznała, że syn chciał zmienić szkołę.