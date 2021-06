Cellfast Wilki będą promować Podkarpacie. Start promocji w środę podczas półfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski na krośnieńskim torze

Cellfast Wilki Krosno notują na przestrzeni ostatniego okresu sukces za sukcesem. Są to spektakularne osiągnięcia sportowe, wizerunkowe i reklamowe.

Ubiegłoroczne i tegoroczne sukcesy krośnieńskiego klubu zrobiły wrażenie na komisji, która oceniała zgłoszone na konkurs na promocje marki „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta” projekty. Stosowny wniosek złożył na początku roku w imieniu Wilków Krosno ich prezes Grzegorz Leśniak.

- Doceniony został awans naszej drużyny do 1 ligi i wzorowy wprost rozwój klubu. Uznano, że będzie to dobra platforma do promocji regionu i województwa - komentuje Grzegorz Leśniak, prezes Wilków Krosno, rewelacji i lidera eWinner 1 ligi żużlowej.