Cellfast Wilki Krosno gotowe na twarde, zacięte derbowe starcie z tarnowskimi „Jaskółkami”. Goście mają chrapkę na punkty

Cellfast Wilki są w gazie. Wygrały cztery mecze z rzędu, w tym dwa wyjazdowe w Ostrowie i Gnieźnie. Unia przegrała wszystkie pięć spotkań. W klubie zrobiło się bardzo nerwowo, bo jeżeli „Jaskółki” od zaraz nie zaczną zdobywać punktów, to nie będzie już dla nich żadnego ratunku. Przed ekipą Tomasza Proszowskiego wyłącznie mecze o wszystko. To jednak powód do zmartwień dla gości.