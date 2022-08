Cellfast Wilki Krosno pojadą dziś z Diabłami na 100 procent. Celem jest zwycięstwo. Czeski sprawdzian Milika i Lebiediewa

Aby awansować trzeba być lepszym w dwumeczu, ale Wilki chcą wygrać z Diabłami drugi raz. - Przed nami w czwartek do postawienia drugi krok. Tak wygląda ta faza. Dobrze, że udało się wygrać na wyjeździe. U siebie też jedziemy po zwycięstwo. Oczywiście z pełną koncentracją podejdziemy do tych zawodów. My nikogo nie lekceważymy, zawsze jedziemy na 100 procent. Tak samo będzie w czwartek - mówi Mateusz Szczepaniak, najskuteczniejszy z Wilków na torze w Landshut. - Przeciwnicy pokazali się u nas z dobrej strony w sezonie zasadniczym. Zresztą cały sezon pokazywali, że potrafią skutecznie jechać.