Cellfast Wilki Krosno remontują motory przed hitem sezonu z Ostrovią. W Rzeszowie mają tydzień wolnego

Uznali, że jest to konieczne. Pozostali krośnieńscy żużlowcy także pomajstrują przy swoich motorach, aby je zrewitalizować, bo przed naszym beniaminkiem decydujące starcia i miejsce w play-off.

Z Ostrovią będzie hit sezonu. Kto chce bilet na ten mecz?

- Nie było jakichś specjalnych rozmów z zawodnikami. Zachowujemy spokój i wspólnie staramy się, aby nasz drużyna wróciła do lepszej formy. Przed nami kluczowy pojedynek w walce o play-off w niedzielę 4 lipca o godzinie 14 z Ostrovią na naszym torze. Zanosi się, że może to być mecz sezonu, bo ostrowianie także twardo walczą o udział w play-off. Jak go wygramy, to siłą rozpędu dojedziemy do fazy play-off. Porażka nie pozbawi nasz szans, ale oczywiście najlepiej będzie wygrać. Myślę, że będzie to świetne widowisko - komentuje Grzegorz Leśniak, prezes krośnieńskiego klubu.