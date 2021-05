Cellfast Wilki Krosno rozjechały w derbach Unię Tarnów! Andrzej Lebiediew ustanowił nowy rekord toru. Kibice zadowoleni

Unia nie miała sił i środków, aby podjąć walkę z kroczącymi od zwycięstwa do zwycięstwa Wilkami. Tak naprawdę w ogóle nie było atmosfery, która zwykle towarzyszy derbom. Tarnowianie przyjechali do Krosna w najmocniejszym składzie i nie ukrywali nadziei na sprawienie niespodzianki. Nic z tego.

Łotysz w trzecim wyścigu jechał jakby wiał mu w plecy mocny wiatr, a ponieważ ma bardzo szybki motocykl wygrał w czasie 66,93 s. Poprzednie rekordowe osiągnięcie należało do Patryka Wojdyły i wynosiło 67,44 s. Lebiediew mógł, o czym marzył usłyszeć po okazałym zwycięstwie, po raz pierwszy brawa od krośnieńskich fanów speedwaya, którzy byli w świetnych nastrojach, ale liczyli na lepsze widowisko Ale to nie wina ich teamu.

Honor gości uratował w ostatniej gonitwie Rohane Tungate wygrywając z Tobiaszem Musielakiem i Mateuszem Szczepaniakiem. Była to jedyna trójka w ekipie z Tarnowa.

To piąte z rzędu zwycięstwo Wilków, najwyższe jak do tej pory, które umocniło je na pozycji lidera. Unia poniosła najwyższą porażkę i ma tylko iluzoryczne szanse na zachowanie 1-ligowego statusu, choć na pewno nie zrezygnuje do samego końca. Na koncie ma same porażki. Warto podkreślić wysoki dorobek punktowy juniorów Wilków; to ich najlepszy występ w 1 lidze.