Cellfast Wilki Krosno w wielkim finale! Krośnianie pojadą o awans do PGE Ekstraligi. Kibice wiwatowali na cześć swojej drużyny

Zawodnicy obu drużyn i ich menedżerowie przed pierwszym biegiem zapowiadali walkę o zwycięstwo i optymizm, że to oni zostaną finalistą. 5000 kibiców na trybunach wierzyło, że to Wilki zwyciężą. Żużlowcy gospodarzy także. Presja jednak w obu teamach było olbrzymia. Dodatkowym atutem gospodarzy miał być przyczepny tor. I był.

Już w sobotę. Cellfast Wilki Krosno zrobią wszystko, aby wjechać do wielkiego finału

Mistrzowskie otwarcie

Wilki rozpoczęły kapitalnie. Od 5:1. Patryk Wojdyło zaraz po starcie wysforował się na prowadzenie, a Tobiasz Musielak szybko wyprzedził Rasmusa Jensena. Do mety nic się nie zmieniło. W drugim wyścigu Seweryn Orgacki, przy próbie wyprzedzenia jadącego na trzecim miejscu Alana Szczotki, uderzył w tylne koło rywala, groźnie upadł. Junior gospodarzy podczas upadku przegryzł sobie język, był niezdolny do dalszej jazdy i został odwieziony do szpitala. W powtórce – zgodnie z oczekiwaniami - podwójne zwycięstwo odniosła para młodzieżowców z Gdańska, choć Szczotce na 20 sekund przez startem zgasł motocykl, ale w [orę odkręcił kranik z paliwem i zdążył uruchomić maszynę. W trzeciej gonitwie, powtarzanej, bo Vaclav Milik zderzył się w pierwszym łuku z Krystianem Pieszczkiem i stracił równowagę, znów 5:1, ale po raz drugi dla Wilków. Andrzej Lebiediew i Milik świetnie wyszli spod taśmy, i wygrali z dużą przewagą. Stadion wiwatował. W czwartej odsłonie triumfował osamotniony Mateusz Szczepaniak. Także dwa kolejne biegi zakończyły się remisowo.