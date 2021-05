Cellfast Wilki Krosno wygrały w Gnieźnie. Tor był jak kartoflisko. Nasza drużyna zwyciężyła czwarty raz z rzędu z jest liderem 1 ligi

Dziwne rzeczy działy się w drugim biegu z udziałem juniorów. Na prowadzenie wysforował się Aleks Rydlewski, którego gonił zawzięcie i przegonił Marcel Studziński. Mikołaj Czapla chciał zrobić to samo, ale stracił panowanie nad motocyklem, uderzył w Rydlewskiego i spowodował groźny karambol. W Rydlewskiego i Czaplę wpadł jeszcze Bartosz Curzytek. Żadnemu z pechowej trójki nic się nie stało. W powtórce tuż przed startem zdefektował motocykl Curzytka, rezerwowa maszyna dostarczona została po czasie dwóch minut. Szkoda. Wygrał Studziński i Start 3:2. W czwartej odsłonie podobała się walka Patryka Wojdyły, który po raz pierwszy startował na torze w Gnieźnie. Prowadził, ale Frederic Jakobsen zdołał go jednak wyprzedzić. Biegi piąty i szósty wstrząsnęły Startem, bo wygrali je zawodnicy Wilków po 5:1 i objęli prowadzenie 21:14. Najpierw 5 oczek przywieźli Jeleniewski, który przesiadł się na drugi motocykl i Wojdyło, a kilka minut później Mateusz Szczepaniak i Tobiasz Musielak. W biegu szóstym też miały miejsce dziwne historie, Najpierw ostrzeżenia za utrudnianie startu otrzymali Szczepaniak (niesłusznie) i Musielak. Potem Oskar Fajfer. Następnie Studziński wjechał w Fajfera i obaj groźnie upadli. Najbardziej ucierpiały maszyny. W kolejnym podejściu z pierwszej pozycji pod bandę wpadł Oskar Fajfer, ale wstał i pojechał po jeden punkt. Niestety, nie pojawił się już na torze.

Niespodzianką był brak w składzie wracającego do pełni sił po kontuzji Vaclava Milika. Szefowie ekipy z Krosna desygnowali do walki w tym starciu Daniela Jeleniewskiego. „Jeleń” w pierwszym wyścigu jednak się nie popisał, bo przyjechał ostatni. – Trochę winna była może trema, a trochę motocykl – tłumaczył zawodnik.

Powiększali przewagę

W siódmym wyścigu, który był bardzo pechowy dla krośnian, wpadł pod bandę czwarty w stawce Rydlewski doznając urazu stopy. W powtórce ramię w ramię walczyli o pierwsze miejsce Peter Kildemand i Lebiediew. Łotysz upadł, a sędzia uznał, że sam był sobie winien i wykluczył go z powtórki. Start wygrał ten wyścig 5:0. Przewaga gości stopniała do dwóch oczek (21:19).

Na starcie do ósmego wyścigu poruszył się Oskar Fajfer, a ponieważ miał już ostrzeżenie, za drugie został wykluczony. Jeleniewski z Wojdyłą wygrali 5:1, a mogło być 5:0, bo upadł Czapla, ale szybko wstał i dowiózł 1 punkt dla swojej drużyny. Przewaga Wilków wzrosła do sześciu punktów (26:20), po dziewiątej gonitwie, także wygranej przez świetnie dysponowanych Wilków dubletem do dziesięciu, a po dziesiątej do dwunastu.