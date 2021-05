Cellfast Wilki Krosno wygrały z Orłem Łódź. To trzecie zwycięstwo beniaminka eWinner 1 ligi. Wilki są liderem. Skuteczny Szczepaniak

Orzeł, który przyjechał do Krosna osłabiony brakiem kontuzjowanego Aleksandra Łoktajewa, wygrał na dzień dobry 5:1. Brady Kurtz i Marcin Nowak po świetnym starcie ograli Patryka Wojdyłę i Bartosza Curzytka, bo Tobiasz Musielak najechał na taśmę i został wykluczony.

W drugim wyścigu bardzo dobrze spisał się Curzytek, który przez cały dystans ścigał Mateusz Dula i w końcu dopiął swego. Zawodnik Orła najechał na koło juniora Wilków i upadł pod bandę. Wilki wygrały 3:2. Wcześniej wykluczony został Jakub Janik. Do trzeciego biegu nie wyjechał wcale Vaclav Milik, bo pod taśmą w jego motocyklu spadł łańcuch. Po czterech odsłonach ekipa z Łodzi prowadziła 13:10. – Ale mamy pecha – kręcił głową na niefortunne wydarzenia jego drużyny w początkowej fazie meczu Czech.

Po piątym, wygranym przez Beckera, ekipa z Łodzi zwiększyła dystans do pięciu oczek. W szóstym biegu prowadzącego Marcina Nowaka zawzięcie ścigał Andrzej Lebiediew, kiedy Łotysz minął rywala, ten stracił równowagę, upadł z własnej winy i został wykluczony z powtórki. W niej 4:2 dla gospodarzy, którzy cały czas musieli gonić Orła. Dopadli go wreszcie w siódmej gonitwie wygranej 5:1. Zrobili to Szczepaniak i Musielak, którzy nie dali szans Borodulinowi. Wilki po raz pierwszy wysforowały się na prowadzenie (21:20). Za chwilę Kurtz pokonał Lebiediewa, Orzeł wygrał 4:2 i znów to on przeważał. W trzech kolejnych biegach brylowali na starcie i na trasie żużlowcy Wilków i po 11. wyścigach prowadzili 37:28. W czternastym 4:2 dla Orła i pretensje do arbitra Milika, że to jego wykluczył go po upadku na trasie, a nie rywala. W piętnastej odsłonie 4:2 dla krośnieńskiego teamu i kolejne cenne punkty do tabeli oraz bardzo dużo radości i satysfakcji. Zasłużonej. Dwa dni, dwa mecze, dwa zwycięstwa!

Cellfast Wilki Krosno – Orzeł Łódź

49:40

Cellfast Wilki:

9. Tobiasz Musielak 9+2 (t,2*,2*,3,2)

10. Mateusz Szczepaniak 13 (3,3,3,3,1)

11. Patryk Wojdyło 4 (1,0,1,2)

12. Vaclav Milik 7+1 (d,2,3,2*,w)

13. Andrzej Lebiediew 12 (3,3,2,1,3)

14. Jakub Janik 0 (w,0,0)

15. Bartosz Curzytek 4 (0,3,1,0)

16. Aleks Rydlewski ns.

Trener Ireneusz Kwieciński.