Cellfast Wilki Krosno wygrywają mecz za meczem. Klubowa księgowa ma zawrót głowy. Prezes się cieszy. W środę próba jupiterów na stadionie

- Nie powiem, że nie jest to wyzwanie, ale nie po to wchodziliśmy do 1 ligi, żeby nie płacić zawodnikom. Klub jest tak zarządzany, aby nie było problemów finansowych. Jestem przekonany, że tak będzie do końca sezonu. Mamy stabilną sytuację - informuje szef klubu.

Kibice pytają o Ekstraligę

W Krośnie jest wyjątkowa pogoda dla żużla, choć ostatnie trzy mecze miały status zagrożonych. Nic dziwnego, Wilki jadą na cały gaz. - Przed startem sezonu mówiłem, że nie będziemy hamować. Więc nie hamujemy. Za 2-3 kolejki okaże się, o co jedziemy. Podstawowy cel - utrzymanie się w 1 lidze -został już wykonany. Tylko kataklizm może pozbawić nas w niej miejsca. Coraz bardziej realne są szanse na lokatę w pierwszej czwórce. Niewykluczone, że za 2-3 kolejki postawimy przed drużynę nowy cel na ten sezon - zapowiada Grzegorz Leśniak.