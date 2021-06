Cellfast Wilki Krosno zmierzą się dziś z Aforti Startem Gniezno. Są faworytem. Całe Krosno liczy na siódme zwycięstwo z rzędu

Cellfast Wilki wygrały w Gnieźnie 50:38 i są zdecydowanym faworytem rewanżu. Są mocne, znajdują się w świetnej formie, a Start wystąpi bez Petera Kildemanda, który doznał urazu w Pucharze Ligi w Danii. Brak „Pająka” to duże osłabienie gości, którzy mają krótką ławkę. Wygrana krośnieńskiej drużyny przesądzi o jej awansie do czwórki, w której jest już jedną nogą. Zainkasowanie trzech oczek sprawi, że w sobotę Wilki wkroczą do play-off już obiema nogami i znajdą się w strefie komfortu.