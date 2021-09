Cellfast Wilki w wielkim finale eWinner 1 ligi zmierzą się z Arged Malesą Ostrów Wielkopolski. Pierwszy mecz w Ostrowie, rewanż w Krośnie

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - ROW Rybnik 59:31

Arged Malesa: 9. Nicolai Klindt 5+2 (1,t,2*,2*); 10. Tomasz Gapiński 11 (3,3,3,1,1); 11. Oliver Berntzon 12 (3,3,3,3,-); 12. Patrick Hansen 11+2 (2*,1,2*,3,3); 13. Grzegorz Walasek 11+1 (3,3,3,w,2*); 14. Jakub Krawczyk 3+1 (1,2*,0,u); 15. Sebastian Szostak 6 (3,1,1,1); 16. Jakub Poczta ns.

ROW Rybnik: 1. Kacper Gomólski 0 (0,d,0,0); 2. Rune Holta 5 (0,2,1,2,d); 3. Siergiej Łogaczow 11+1 (2,2,2,3,2*); 4. Wiktor Trofimow jr 3+1 (1,0,1*,1,-); 5. Michael Jepsen Jensen 10+1 (1,2,1,2*,1,3); 6. Mateusz Tudzież 2 (2,0,0); 7. Paweł Trześniewski 0 (0,0,0); 8. Kacper Tkocz ns.

W pierwszym meczu 45:44 dla zespołu z Ostrowa, który wygrał dwumecz 104:75.

Był to jednostronny mecz, choć goście deklarowali, że pojadą do Ostrowa na wojnę. Na nic nie znaczących groźbach się skończyło. Świetnie dysponowani ostrowianie rozpoczęli pojedynek od bardzo mocnego uderzenia. Po pierwszej serii startów było już 18:6 i tylko powiększali dystans do bezradnych „Rekinów”. Trener Marek Cieślak mocno skrytykował swoich zawodników. „Po prostu nie ma kim jechać” - stwierdził, rozkładając ręce.